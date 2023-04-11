Исследователи обнаружили фрагмент перевода Нового Завета 1750-летней давности

Медиевист из Австрийской академии наук (OeAW) смог сделать разборчивыми утраченные слова на фрагменте с текстами Нового Завета. Письмена были написаны на сирийском языке около 1750 лет назад.

Около 1300 лет назад писарь в Палестине взял книгу Евангелия с сирийским текстом и стер ее. В средневековье в пустыне пергамента было мало, поэтому рукописи часто стирали и использовали повторно, пишет Phys.org.

"Традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов. До недавнего времени было известно только о двух рукописях, которые содержали старосирийский перевод Евангелия", – рассказал медиевист Григорий Кессель.

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Отмечается, что одна из рукописей хранится в Британской библиотеке в Лондоне, другая была обнаружена как палимпсест в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Фрагменты из третьей рукописи недавно были идентифицированы в ходе проекта "Синайские палимпсесты".

Небольшой фрагмент рукописи, который теперь можно считать четвертым свидетельствует о древнесирийской версии, и открывает уникальный путь к очень раннему этапу в истории текстовой передачи Евангелия.

Например, в то время, как в оригинальном греческом тексте Евангелия от Матфея, глава 12, стих 1, сказано: "Тогда Иисус проходил полями в субботу, и проголодались Его ученики, и начали собирать колосья и есть", сирийский перевод говорит, "[...] стали собирать колосья, тереть их в руках и есть".

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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