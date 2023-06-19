Исследователи обнаружили старейший рисунок в Исландии: камень с кораблем викингов (фото)

Археологи в Исландии обнаружили песчаник с изображением корабля викингов, который может быть самым старым изображением когда-либо найденным в стране. Камень был найден на месте археологических раскопок Стеда в Восточной Исландии.

Находку сделали в длинном доме, который, как полагают, возник еще до постоянного заселения острова. Об этом сообщает Iceland Review.

Первые поисковые раскопки были сделаны в 2015 году и с тех пор археологи возвращались каждым летом, чтобы продолжить раскопки на этом месте. Длинный дом является одним из самых больших, найденных в Исландии, длиной 31,4 м.

В Скандинавии только на фермах вождей были длинные дома размером более 28 метров. Это также самый богатый длинный дом, когда-либо раскопанный в Исландии.

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Небольшой, но удивительный песчаник с изображением корабля викингов с развернутыми парусами был найден в стенах более старого длинного дома, который, по оценкам, датируется примерно 800 годом нашей эры.

Такое резное изображение кораблей, сделанное на кости, дереве и камне, довольно распространенным артефактом в скандинавских странах, но это первое изображение, найденное в Исландии, и, вероятно, самое старое изображение любого рода, найденное на острове.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

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