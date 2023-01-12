Из ячменя, пшеницы или пшена: рецепты щедрой кутьи от бабушек

Издавна 13 января верующие празднуют последний день старого года – праздник Меланки. В этот день было принято готовить "щедрую кутью", к которой можно было добавлять масло или смалец.

Кроме кутьи на стол обязательно ставили блины, которые считались символом солнца. Их начиняли тушеной капустой, мясом, грибами или маком. Вечером 13 января все присутствовавшие за столом должны были отведать каждое блюдо.

UAportal собрал различные рецепты приготовления кутьи, которые были популярны в разных уголках нашей страны. Интересен тот факт, что украинцы варили кутью не только из пшеницы, некоторые хозяева использовали за основу этого блюда перловку, ячмень овес, рис, или даже пшено. Обязательными ингредиентами всегда были мак и мед. Поскольку 13 января кутья щедра, то в нее добавляли сухофрукты, орехи, иногда молоко и варенье.

Считалось, что зерно в углу символизировало Воскресение, мед был символом благополучия и сладкой жизни, орехи – крепкой семьи, а мак должен был означать достаток.

На востоке страны, как рассказала нам переселенка из Макеевки 86-летняя Валентина Роздиевская, хозяйки иногда добавляли в кутью печеное яблоко, а зерна, прежде чем варить, немного подрумянивали в печи и замачивали на ночь.

Она поделилась рецептом кутьи из бабушкиной записной книжки:

Какие ингредиенты:

Два стакана пшеницы

Яблоки запеченные – 2 шт.

Мед – 2 ст. л.

Вода – 6 стаканов

Изюм – горстка

Орехи – стакан

Мак перетертый – стакан.

Приготовление:

Зерна пшеницы выложить на заселенный пергаментом противень и поставить в духовку на 150 градусов на 15 минут. Затем выложить в кастрюлю и залить водой, чтобы она покрывала зерна на сантиметры 3-4. Оставить на ночь. С утра сцедить воду, промыть отмоченную пшеницу, залить водой и поставить вариться на маленьком огне под крышкой. Когда пшеница сварится, всыпьте мак, измельченные орехи, изюм, через 20 минут возьмите жареные яблоки и вилкой снимите с них мякоть и добавьте в кашу. Заправьте медом.

Жительница Житомирщины 64-летняя Татьяна Грабчак говорит, что ее мать готовила на 13 января "сухую кутью" из ячменя. В нее добавляли немного поджаренный изюм и сухофрукты – сливки (не чернослив), груши и яблоки.

На 2 стакана ячменя нужно 3 литра воды, стакан перетертого мака, измельченные орехи, стакан поджаренного на сухой сковороде изюма, помытые и измельченные сухофрукты (без косточек), 2 ст. л. меда.

Как приготовить:

Ячмень следует промыть и замочить на ночь в воде. Утром промыть его еще раз и поставить вариться, пока зерна не лопнут. В перетертый мак наливали кипяток и добавляли мед, чтобы он растворился. Когда каша сварится, в нее засыпали измельченные сухофрукты, забрасывали немного обжаренный изюм и мак с медом. Затем настаивали в закрытой кастрюле, которую заматывали одеялом.

На юге Украины вместо пшеницы некоторые хозяйки использовали перловую крупу или рис.

46-летняя жительница Одессы Дарья Солоденкова рассказала, что ее бабушка готовила кутью так:

Нужно взять стакан перловой крупы, 3 стакана воды, полстакана мака, полстакана очищенных грецких орехов, изюм, мед и курагу, столовую ложку сливочного масла.

Как приготовить:

Крупу промойте, залейте водой и немного посолите. Когда варите, нужно помешивать и при необходимости добавлять воду. В конце в кашу добавить сливочное масло. Перетертый мак нужно залить крутым кипятком и дать настояться. Потом уже в холодную кашу вбрасывали мак, орехи, мед, курагу и изюм.

Дарья Солоденкова говорит, что некоторые из их семьи любили кутью теплой, то бабушка насыпала им кашу почти сразу после приготовления.

73-летняя Валентина Пустовит из Киевской области говорит, что ее мать готовила кутью из риса, но преимущественно из-за того, что именно этой крупы было достаточно в их доме. К рецепту бабушка добавляла не только грецкие орехи, но и подсушенные ядра абрикосовых косточек.

Готовила она кутью из риса так:

Рис хорошо промывала и отваривала, чтобы он был сухим, когда сварится, добавляла или столовую ложку домашнего масла, или сливочное масло. Ядра абрикосовых косточек и грецкие орехи заливала кипятком и давала им выстояться минут 20, затем промывала и бросала в рис. Также к рису добавляла сушеные яблоки, абрикосы и изюм. Эти ингредиенты она не запаривала, а просто дробила ножом и засыпала в рис. Сверху бросала ложку меда и перемешивала. Если меда не было, то заправляли рис сахарной пудрой.

Рецепт кутьи из пшена мы узнали от жительницы Ровенской области Людмилы Мазур.

Она говорит, что ее мама готовила на Щедрый вечер сразу несколько видов кутьи – потому что у большой семьи были разные предпочтения, а она хотела угодить всем. Лично ей нравилась кутья из пшена, но кутья из гречки, в которую ее мама добавляла шкварки, мелкие кусочки жареного мяса и пожаренный лук с морковью.

Как приготовить кутью из пшена:

Возьмите стакан пшена и хорошо промойте, запарьте 150 г мака, помойте и покрошите сухофрукты и изюм, измельчите грецкие орехи и подготовьте 50 г сливочного масла и две столовые ложки меда. Пшено нужно сварить и немного охладить. На сковороде растопите масло, бросьте туда сухофрукты, изюм, мед и помешивая немного притушите на небольшом огне. Когда ингредиенты начнут выделять аромат, всыпьте в них отварное пшено и продолжайте испарять кашу на сковороде. Когда лишняя влага исчезнет, пересыпьте готовую кутью в глиняную глубокую тарелку.

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