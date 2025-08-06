Из-за этого вы переплачиваете за свет: украинцам рассказали, почему может не работать ночной тариф

Ночной тариф позволяет значительно сэкономить на оплате электроэнергии. Для этого необходимо установить многозонный счетчик, что позволит снизить стоимость услуги.

Однако, даже если такой счетчик уже установлен, ночной тариф может все равно не применяться. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на LINA.

Существует много причин, почему это может произойти. В частности, счетчик может продолжать рассчитывать по единому тарифу (который не меняется в течение суток), если:

счетчик неправильно сконфигурирован;

счетчик не согласованный с оператором системы распределения (ОСР);

счетчик не внесен в реестр ОСР;

счетчик не имеет требуемого сертификата;

подключение счетчика не соответствует установленным протоколам (например, MODBUS или DLMS);

модель счетчика не совместима с системой учета.

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"Без правильной программирования – например, сбоев в праздничные периоды или летнее время – ночная зона тарификации просто не сработает", – отмечают специалисты компании.

Отметим, что для перехода на многозонный счетчик потребитель должен подавать специальную заявку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тарифы на свет и газ в Украине могут возрасти до экономически обоснованных уровней.

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