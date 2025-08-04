Тарифи на світло та газ в Україні можуть зрости до економічно обґрунтованих рівнів: коли очікувати

Національний банк України очікує, що до кінця 2025 року в Україні не будуть змінюватися тарифи на комуналку. Це означає, що ціни на електрику, газ, опалення та інші послуги залишатимуться на поточному рівні. Однак у 2026 році можливе їхнє підвищення до економічно обґрунтованих рівнів.

Про це вказується в інфляційному звіті Нацбанку. Згідно з документом, відтермінування ухвалення рішень щодо коригування тарифів на комунальні послуги, хоч і сприятиме зниженню рівня інфляції, проте має й негативні наслідки. Зокрема, сприятиме накопиченню дисбалансів та погіршить фінансове становище державних енергетичних компаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку і погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі. А ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", – зазначили в НБУ.

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Водночас там визнали, що різке зростання вартості енергоносіїв спричинить підвищення рівня інфляції, що, в свою чергу, вимагатиме значного збільшення субсидій для громадян.

При цьому слід пам'ятати, що прогноз НБУ – це не остаточне рішення або інсайдерська інформація. Він має скоріше рекомендаційний характер.

Крім того, хоча 2026 рік названо періодом можливого підвищення тарифів, в Нацбанку попереджають, що точні терміни цього процесу залишаються невизначеними, як і масштаб можливого підвищення цін.

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