Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти до экономически обоснованных уровней: когда ожидать

Национальный банк Украины ожидает, что до конца 2025 года в Украине не будут меняться тарифы на коммуналку. Это означает, что цены на электричество, газ, отопление и другие услуги останутся на текущем уровне. Однако в 2026 году возможно их повышение до экономически обоснованных уровней.

Об этом указывается в инфляционном отчете Нацбанка. Согласно документу, отсрочка принятия решений по корректировке тарифов на коммунальные услуги, хотя и будет способствовать снижению уровня инфляции, однако имеет и негативные последствия. В частности, будет способствовать накоплению дисбалансов и ухудшит финансовое положение государственных энергетических компаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке и ухудшать инвестиционный потенциал отрасли. А ценовое давление будет только откладываться на будущее", – отметили в НБУ.

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В то же время там признали, что резкий рост стоимости энергоносителей приведет к повышению уровня инфляции, что, в свою очередь, потребует значительного увеличения субсидий для граждан.

При этом следует помнить, что прогноз НБУ – это не окончательное решение или инсайдерская информация. Он носит скорее рекомендательный характер.

Кроме того, хотя 2026 год назван периодом возможного повышения тарифов, в Нацбанке предупреждают, что точные сроки этого процесса остаются неопределенными, как и масштаб возможного повышения цен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам перечислят платежки за свет.

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