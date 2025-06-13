Українцям перерахують платіжки за світло: кому доведеться заплатити більше

У літній період вартість електроенергії для населення залишиться на попередньому рівні. Проте частина українців отримає платіжки з вищими сумами.

Причина криється в тому, що дехто зі споживачів застосовує електроенергію для ведення комерційної діяльності, однак оплачує її за тарифами, встановленими для населення. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на "Закарпаттяобленерго".

На сьогодні побутові споживачі сплачують за електроенергію 4,32 гривні за кіловат-годину. У той час як для підприємств вартість значно вища – вона варіюється залежно від регіону та рівня напруги.

"Побутовий споживач у разі використання електроенергії на непобутові потреби зобов’язаний негайно припинити таке використання та звернутися до оператора системи розподілу та постачальника для врегулювання договірних відносин згідно з відповідним тарифом та ціною", – зазначає обленерго.

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Слід розуміти, що до непобутової діяльності, зокрема, належать:

майнінг криптовалюти;

робота дата-центрів;

інші платні послуги, наприклад, зелений туризм.

У разі, якщо під час перевірки з’ясується, що споживач використовує електроенергію для комерційних цілей, але оплачує її за тарифом для населення, до нього будуть застосовані відповідні штрафні заходи:

застосування тарифу для комерційних споживачів;

перерахунок усіх рахунків за останні шість місяців з урахуванням комерційної вартості електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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