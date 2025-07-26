В Україні встановили новий тариф на електроенергію: для кого зі споживачів ціна зросте в 1,6 раза

Для українських підприємств встановлено нові ліміти цін на електроенергію: у вечірній час тариф збільшиться в 1,6 рази. Ці зміни стосується лише бізнесу, в той час, як для населення тариф на світло залишатиметься на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 липня. Зміни почнуть діяти з 31 липня, пише OBOZ.UA.

Основні дані:

тарифи на ринку "на добу наперед" (РДН) і "внутрішньодобовому ринку" (ВДР) електроенергії зростуть з 9000 грн до 15 000 грн за МВт*год;

тариф на балансуючому ринку – з 10 000 грн до 16 000 грн за МВт*год;

нові розцінки діятимуть тільки з 17:00 до 23:00.

Читайте також: Нафтогаз оновив правила оплати за газ: чому деякі платіжки можуть не зарахувати

Тариф для побутових споживачів залишатиметься на рівні 4,32 грн за кВт*год. Він зафіксований постановою уряду № 632.

Отже, ці зміни безпосередньо не стосуються побутових споживачів. Проте важливо зазначити, що збільшення витрат бізнесу на електроенергію може вплинути на підвищення цін на продукцію та послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям перерахують платіжки за світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!