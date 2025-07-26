В Украине установили новый тариф на электроэнергию: для кого из потребителей цена вырастет в 1,6 раза
Для украинских предприятий установлены новые лимиты цен на электроэнергию: в вечернее время тариф увеличится в 1,6 раза. Эти изменения касается только бизнеса, в то время, как для населения тариф на свет будет оставаться на уровне 4,32 грн/кВт*ч.
Национальная комиссия, которая отвечает за государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла соответствующее решение на заседании 25 июля. Изменения станут действовать с 31 июля, пишет OBOZ.UA.
Основные данные:
- тарифы на рынке "на сутки вперед" (РДН) и "внутрисуточном рынке" (ВДР) электроэнергии возрастут с 9000 грн до 15 000 грн за МВт*ч;
- тариф на балансирующем рынке – с 10 000 грн. до 16 000 грн. за МВт*ч;
- новые расценки будут действовать только с 17:00 до 23:00.
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Тариф для бытовых потребителей будет оставаться на уровне 4,32 грн за кВт*ч. Он зафиксирован постановлением правительства № 632.
Таким образом, эти изменения непосредственно не касаются бытовых потребителей. Однако важно отметить, что увеличение расходов бизнеса на электроэнергию может повлиять на повышение цен на продукцию и услуги.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам перечислят платежки за свет.
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