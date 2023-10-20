Из-за таяния снега в Антарктиде начали появляться мумии пингвинов, которым 5000 лет (фото)

Чрезвычайно древние сохранившиеся останки пингвинов обнаружены на ледяных берегах Антарктиды. Некоторые из них могут иметь до 5000 лет. Они сохранились так долго благодаря антарктическому холоду.

Как сообщает IFLScience, в 2016 году на берегу моря Росса в восточной Антарктиде исследователи наткнулись на несколько старинных мест хранения пингвинов, оставшихся очень хорошо сохраненными благодаря холодным условиям.

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После радиоуглеродного исследования было установлено, что эти туши относятся к разным периодам, начиная с 5000 лет назад и вплоть до 800 лет назад. Большое сохранение этих останков возможно благодаря минусовой температуре, остановившей микроорганизмы от разложения тел пингвинов.

Профессор Стивен Эмсли, палеоэколог из Университета Северной Каролины Уилмингтон, выразил свое удивление, говоря, "За все годы, которые я проводил исследования в Антарктиде, я никогда не видел подобного места."

Эти древние останки пингвинов датируются периодом между средневековым теплым периодом и началом малого ледникового периода. Согласно заявлению профессора Эмсли, этот период был слишком суровым для процветания активной колонии пингвинов, поскольку средняя летняя температура поверхности была примерно -2 °C холоднее, чем сегодня.

В последние годы температура в этом регионе повысилась на 2 °C, что привело к таянию ледовых покровов и нашло давние сохранившиеся останки пингвинов. Это стало результатом происходящих в Антарктиде изменений климата.

Аналогичные проблемы и находки рассматриваются в Арктике, где с течением времени в результате глобального потепления выявляются замороженные существа и другие артефакты.

Напомним, в Великобритании обнаружили редкий вид плотоядных жуков Dermestes Undulatus, который, как считалось, исчез в 2020 году. Эти жуки питаются плотью и кожей мертвых животных.

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