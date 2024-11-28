Українська
Социум

Из-за вражеской массированной атаки на Украине задерживаются 6 поездов Укрзалізниці: подробности

Цихоцкая Мария

Из-за вражеской массированной атаки на Украине задерживаются 6 поездов Укрзалізниці: подробности
Массированная вражеская атака повлияла на движение поездов

Утром 28 ноября российская армия совершила массированную атаку по территории Украины, что повлияло на движение поездов.

По данным Укрзализныци, большинство поездов курсируют по графику. Однако из-за обесточивания отдельных участков шесть поездов задерживаются чуть больше часа.

Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

На участках, где отсутствует электроснабжение, уже работают резервные тепловозы, поэтому ожидается постепенное сокращение задержек.

Напомним, армия РФ атаковала энергообъекты Украины ракетами и дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум