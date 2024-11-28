Из-за вражеской массированной атаки на Украине задерживаются 6 поездов Укрзалізниці: подробности

Утром 28 ноября российская армия совершила массированную атаку по территории Украины, что повлияло на движение поездов.

По данным Укрзализныци, большинство поездов курсируют по графику. Однако из-за обесточивания отдельных участков шесть поездов задерживаются чуть больше часа.

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На участках, где отсутствует электроснабжение, уже работают резервные тепловозы, поэтому ожидается постепенное сокращение задержек.

Напомним, армия РФ атаковала энергообъекты Украины ракетами и дронами.

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