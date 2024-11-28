Через ворожу масовану атаку на Україні затримуються 6 потягів Укрзалізниці: подробиці

Вранці 28 листопада російська армія здійснила масовану атаку по території України, що вплинуло на рух поїздів."Попри масовані обстріли та точкові знеструмлення, понад 150 потягів продовжують рух за розкладом. Ситуація стабільна та контрольована".

За даними Укрзалізниці, більшість потягів курсують за графіком.Однак через знеструмлення окремих ділянок шість поїздів затримуються трохи більше ніж на годину.

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На ділянках, де немає електропостачання, вже працюють резервні тепловози, тому очікується поступове скорочення затримок.

Нагадаэмо, армія рф атакувала енергооб'єкти України ракетами та дронами.

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