Избавьтесь немедленно: эти вещи в доме притягивают бедность

Пять вещей, которые притягивают бедность и отпугивают деньги

Некоторые безделушки или обычные для нас вещи в доме приносят неудачу и бедность. От них нужно немедленно избавиться.

Такие недоброжелательные предметы обладают способностью разрушать жизнь. UAportal объясняет, о каких вещах идет речь.

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Чужие вещи

Чужие вещи могут стать источником отрицательной энергии. Наиболее опасные – амулеты и талисманы, мешающие нормальной циркуляции энергии в доме, поскольку являются чужеродными предметами. Однако это не касается вещей, которые сами купили или подарили вам с доброжелательными намерениями.

Разбитое зеркало или посуда

Мелкие неудачи могут стать постоянными спутниками жителей дома, где хранятся избитая посуда или зеркала. Такие вещи нужно сразу выбрасывать и выносить из дома.

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Сломанные часы

Сломанные часы нужно либо сразу поремонтировать, либо выбросить. Неисправный механизм становится причиной неудач в жизни и черной полосы.

Старый веник

Старые веники приносят в дом энергетический мусор. Потому лучше не экономить на приобретении нового, если не хотите иметь постоянные неприятности.

Деньги и кошельки

Лучше всего коллекционировать старые монеты или бумажные деньги в специальные альбомы. Если это делать в старом кошельке, то денежные энергетические потоки просто заблокируются.

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Напомним, что кошелек нужно настроить на денежный поток и финансовый характер. Если же туда помещать все без разбора, будет создаваться энергетический шум, чем отпугнуть средства.

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