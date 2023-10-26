Избавьтесь от неприятностей благодаря одной популярной специи

Лавровый лист имеет много значений в предрассудках. Он считается символом победы, успеха, богатства и счастья.

Его часто используют для привлечения удачи и везения. К примеру, во многих странах принято бросать лавровый лист в огонь на Новый год, чтобы привлечь удачу на следующий год. Или лавровый лист кладут в кошелек и носят с собой, чтобы привлечь деньги.

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Как сообщает "Санте", лавровым литом окуривают дом. Считается, что так можно выгнать нечисть из дома и гармонизировать отношения с близкими.

Этой приправе приписывают духовные и энергетические свойства.

Чтобы провести ритуал, просто сожгите лавровый листок в небольшой емкости из негорючего материала. Дайте листку погореть не менее 10 минут, а затем потушите пламя.

Предлагаем узнать, какие предрассудки связаны с лавровыми листьями. Также - почему листья лаврового дерева вешают у входной двери дома.

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