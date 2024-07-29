Избегите переплаты: как и когда правильно подавать показания счетчиков

Чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, критически важно своевременно и корректно предоставлять данные средств учета. Необходимо особое внимание уделять срокам предоставления данных счетчиков для воды, газа и электроэнергии.

Команда UAportal собрала всю необходимую информацию по этому вопросу.

Данные счетчика электроэнергии

Информацию о показателях счетчика электроэнергии нужно подавать до 4 числа каждого месяца включительно, чтобы предотвратить ошибочные расчеты.

Как подать показатели счетчика электроэнергии:

Введите данные в вашем онлайн-профиле на сайте энергопоставщика;

Обратитесь в службу поддержки энергокомпании по телефону;

Воспользуйтесь функцией чат-бота в популярных мессенджерах;

Ознакомьтесь с дополнительными вариантами, которые предлагает ваш поставщик.

Показатели счетчика воды

Заполните информацию в личном кабинете на сайте коммунальной службы;

Используйте бота в Viber или Telegram для передачи данных;

Позвоните на горячую линию водоканала по указанному номеру;

Посетите местные центры обслуживания или центры коммунального сервиса;

Внесите характеристики в соответствующую колонку платежного документа при оплате в банке. Обратите внимание! Для точного расчета платежей, показатели водомера следует подавать до 28 числа каждого месяца.

Опции для передачи показателей газового счетчика:

Отправьте данные непосредственно к вашему газопоставщику;

Введите показатели через веб-сайт или чат-бот компании;

Позвоните в службу поддержки газовой компании. Важно! Показатели газового счетчика следует подавать с первого по пятое число каждого месяца для правильного вычисления потребления.

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