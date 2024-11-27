Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня: какие условия

Президент США Джо Байден объявил о достижении договоренности между Израилем и "Хезболлой" о прекращении боевых действий. По словам Байдена, соглашение, которое вступит в силу завтра в 4:00 утра по местному времени, предусматривает прекращение боевых действий на границе между Израилем и Ливаном.

Президент подчеркнул, что это должно стать "постоянным прекращением боевых действий". Это заявление сделал Белый дом во вторник, 26 ноября, сообщает Голос Америки.

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"Долговременная безопасность для народов Израиля и Ливана не может быть достигнута только военными средствами. Мы работали с обеими сторонами, чтобы обеспечить мирное соглашение", - заявил Байден.

Основные условия сделки :

В течение 60 дней ливанская армия и силы безопасности должны возобновить контроль над территорией, включая объекты "Хезболла".

Израиль постепенно выведет свои войска из южного Ливана.

Гражданское население с обеих сторон сможет безопасно вернуться домой.

Президент также отметил, что США не планируют направлять свои войска в регион, но вместе с Францией и другими странами обеспечат необходимую поддержку реализации соглашения.

Байден подчеркнул, что в случае нарушения договоренностей Израиль оставляет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом. Он также добавил, что это соглашение поддерживает суверенитет Ливана. "Хезболла" начала атаки на Израиль 8 октября 2023, через день после нападения ХАМАС. Масштабные боевые действия на юге Ливана продолжались более года, включая израильское наземное вторжение в сентябре.

Associated Press отмечает, что эта договоренность является важным шагом по стабилизации региона, хотя не охватывает конфликт в Газе. Байден обвинил ХАМАС в саботаже переговоров и призвал освободить заложников, включая граждан США.

Напомним, Киев и Будапешт работают над подготовкой "двухстороннего документа".

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