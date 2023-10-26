Известный повар раскрыл секреты приготовления идеального стейка в домашних условиях

Сочный стейк станет вкусным ужином. Однако многие сомневаются в том, как правильно приготовить мясо, чтобы оно получилось действительно вкусным.

Известный шеф-повар Гордон Разми рассказал, что нужно делать, чтобы наслаждаться потрясающим редким или средне прожаренным стейком. Об этом сообщает Express.co.uk.

По его словам, следует достать стейк из холодильника за 20 минут до начала приготовления. Приготовление "охладившегося" стейка в центре означает, что вам придется пережарить его снаружи, поэтому избегайте этого.

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Заправляйте стейк солью и большими зернами перца. Приправу нужно втирать в мясо.

Когда сковорода нагреется, добавьте оливковое масло и покрутите. Оливковое масло необходимо, чтобы стейк не подгорел.

Аккуратно переверните стейк щипцами. Чтобы получить "подлинно приятный вкус", добавьте несколько зубчиков неочищенного, измельченного чеснока. Также добавьте несколько веточек тимьяна для дополнительного аромата.

Обязательно переворачивайте стейки ежеминутно, чтобы каждая сторона приобрела равномерный цвет. Добавьте немного растительного масла. Пока стейк еще готовится на сковороде, нарежьте несколько кусочков масла.

Наклоните сковороду и смажьте стейк соком, растительным маслом, тимьяном и чесноком. Щипцами возьмите чеснок и натрите им стейк. Выключите газ и снимите стейк из огня. Переложите его на деревянную доску и оставьте.

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