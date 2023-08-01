Изысканный десерт за 30 минут: рецепт тарта с персками и кремом франжипан

Персики прекрасно сочетаются с миндальным кремом, делая этот десерт, рецепт которого подсказал сайт Shuba, изысканным завершением любого вечера.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 450 г

Мука миндальная – 1 стакан

Сахар – 1/2 стакана

Соль – 1/8 ч. л.

Масло сливочное – 5 ст. л.

Яйца куриные – 1 шт.

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Ликер Amaretto – 1 ст. л.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Персики – 4 шт.

Абрикосовый джем – 3 ст. л.

Вода – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Готовое слоеное тесто разморозьте.

2. Извлеките из холодильника сливочное масло, чтобы оно размякло.

3. Противень застелите пергаментом.

4. Духовку разогрейте до 190 градусов.

5. Слоеное тесто разверните на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность.

6. Тесто слегка раскатайте скалкой, чтобы выровнять.

7. Тесто переложите на застеленный пергаментом противень и отправьте в холодильник.

8. Крем: в кухонном комбайне с металлическим лезвием перемешайте миндальную муку, сахар и соль в течение нескольких секунд.

9. Добавьте сливочное масло и взбивайте, пока масло не соединится с массой.

10. Добавьте яйцо, муку, амаретто (или экстракт миндаля) и ванильный экстракт. Взбивайте до однородности.

11. Не снимая с персиков кожицу, нарежьте их ломтиками.

12. Распределите крем по поверхности теста и выложите персики.

13. Выпекайте 25-30 минут.

14. Глазурь: В небольшой кастрюле нагрейте абрикосовый джем и воду в течение 30 секунд и смажьте ею персики.

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