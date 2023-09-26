Изысканный и ароматный: рецепт пирога с рикоттой
Грушевый пирог с рикотой по рецепту от Shuba легко готовится и получается нежный и ароматный.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 300 г
Масло сливочное 73% – 70 г
Яйца куриные – 1 шт.
Разрыхлитель – 16 г
Сахар – 100 г
Экстракт ванили – 1 ч. л.
Сахарная пудра – по вкусу
Для начинки:
Сыр рыката –250 г
Груши – 2 шт.
Сахар – 50 г
Экстракт ванили – 1 ч. л.
Лимон – 1/2 шт.
Читайте также: Простой рецепт варенья из черноплодной рябины
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, холодное сливочное масло, сахар, разрыхлитель, ваниль и яйцо до рассыпчатой смеси.
2. Смесь переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
3. Груши нарежьте небольшими кусочками. Уложите кусочки в миску, добавьте ваниль и сок половины лимона.
4. Для начинки: смешайте рикотту с сахаром, добавьте кусочки груши и перемешайте.
5. Форму для выпекания диаметром 20 см застелите пергаментной бумагой. Высыпьте в форму половину рассыпчатой смеси и утрамбуйте ее руками. Сверху уложите крем из рикотты и груш, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимися крошками. Отлично распределите ее по поверхности, не очень прижимая.
6. Выпекайте при 180°С 40 минут.
Советуем также обратить внимание на рецепт варенья из яблок за 5 минут.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!