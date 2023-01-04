К каким проблемам со здоровьем может привести холодная погода: названы 8 неприятностей

Как холод влияет на здоровье и к каким проблемам может привести

Холод может негативно повлиять на организм, зимой у вас больше шансов пострадать от интимных проблем и серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ или образование тромбов.

Озноб и простуда – один из очевидных способов воздействия холодной погоды на тело, но эксперты говорят, что есть и другие, более серьезные последствия. Людям советуют следить за уязвимыми на морозе друзьями и семьей и обеспечить им доступ к теплой пище и напиткам. Холодная погода может еще больше усугубить проблемы со здоровьем некоторых людей, особенно старше 65 лет и тех, у кого уже есть болезни.

Вот основные опасности для здоровья, которые могут спровоцировать холод:

1. "Зимнее влагалище"

В вагине имеется деликатная микробная экосистема, известная как микробиом.

Некоторые из наших любимых зимних привычек, такие как принятие горячей ванны, ношение тяжелой одежды и даже сухой воздух от запуска центрального отопления, могут нарушить вагинальный микробиом, создавая идеальную среду для зимней вагины, – объясняет диетолог Optibac Probiotics Клер Фосс.

Как отмечают специалисты, симптомы зимней вагины включают инфекции. Ношение колготок, брюк и слоев может ограничить доступ воздуха к интимным местам. Эта область может стать немного похожей на закрытый контейнер, поскольку она не пропускает воздух, делая невозможным дыхание кожи и сохраняя все герметично.

"Это плавильный котел для инфекций. Симптомами цистита и молочницы являются неприятный запах и выделение из влагалища, а бактерии от этих инфекций попадают в ловушку в волосах бикини, обостряя проблему и вызывая дискомфорт. Ношение тесной одежды после бритья может привести к раздражению и кожным инфекциям. а также щетина бикини может чесаться и болеть.(Мы все гуляли по улице и чувствовали легкий зуд)", - говорит Триш Коултон, основательница Bondi-body и Bondi Laser.

2. Сгустки крови

Резкие изменения температуры приводят к термическому стрессу для организма, которому приходится прилагать больше усилий, чтобы поддерживать постоянную температуру. Как показывают исследования, это увеличивает вероятность образования опасных тромбов зимой.

Авторы исследования из больницы в Ницце, Франция, предположили, что чаще встречающиеся зимой инфекции дыхательных путей могут сделать пациентов более уязвимыми к образованию тромбов. Они также предположили, что холодная погода может сужать кровеносные сосуды, повышая вероятность образования тромбов.

3. Недержание мочи

Физиотерапевт Клер Борн сказала, что холодная погода может нанести вред тазовому дну, что впоследствии приведет к проблемам с недержанием.

"Когда вам холодно, кровеносные сосуды сужаются, чтобы получить больше крови и тепла в наши жизненно важные органы. Это означает, что ваше артериальное давление временно повышается, и чтобы контролировать давление, почки отфильтровывают избыток жидкости, что приводит к тому, что нам нужно чаще мочиться", – объяснила Клер

У человека возникает желание потеть, когда мочевой пузырь посылает в мозг сообщение о наличии мочи. Если мы постоянно игнорируем желание пойти в туалет и проводим длительный период времени, задерживая мочу, это может привести к напряжению тазового дна, что может привести к другим симптомам.

4. Грипп

Ожидается, что случаи гриппа будут расти в связи с сильными морозами. Доктор Коналл Уотсон, консультант-эпидемиолог из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), сказал, что хотя некоторые уже сделали укол от гриппа, Соединенному Королевству необходимо сделать "еще один шаг вперед этой зимой". Грипп обостряется зимой, а холодная погода может усугубить симптомы общего заболевания.

"Температура падает, и приближается зима. Заболеваемость гриппом обычно растет в это время года", – говорит Коналл.

5. Изменения настроения

Для многих людей зимние месяцы могут быть трудными для борьбы, некоторые страдают от сезонного аффективного расстройства (САР).

По словам специалистов, этот синдром также известен как "зимняя депрессия", потому что симптомы обычно более очевидны зимой. Это разновидность депрессии, и для тех, кто сильно страдает этим состоянием, это может серьезно повлиять на вашу повседневную деятельность.

Хотя точная причина САР не ясна, эксперты говорят, что причиной может быть нехватка солнечного света в зимние месяцы. Это объясняется тем, что недостаток солнечного света может помешать должной работе части мозга, которая называется гипоталамусом. Известно, что это влияет на выработку гормона мелатонина, который заставляет вас чувствовать сонливость.

Это также может повлиять на уровень серотонина, который влияет на ваше настроение, аппетит и сон, а также на внутренние биологические часы организма.

6. Астма

Эксперты говорят, что зима может быть опасным временем для людей, страдающих астмой, поскольку прохладная погода, простуда и грипп, инфекции грудной клетки и плесень более распространены и могут спровоцировать опасные для жизни приступы астмы. Эти приступы вызывают воспаление дыхательных путей, вызывая такие симптомы как кашель, хрипы и трудности с дыханием.

Эксперты советуют не всегда носить с собой обезболивающий ингалятор (обычно синего цвета) и продолжать принимать обычный профилактический ингалятор (обычно коричневый), как это положено.​

Простой шарф тоже может спасти вам жизнь. Свободно намотайте шарф на нос и рот, чтобы помочь согреть воздух перед тем, как они его вдохнут, поскольку холодный воздух является еще одной причиной приступа астмы.

7. Сердечные приступы

Недавнее исследование показало, что находящиеся в холодной погоде люди чаще страдают сердечным приступом.

Исследователи из Швеции из Лундского университета в Швеции обнаружили, что среднее количество сердечных приступов в день было значительно выше холодной погоды по сравнению с теплой. Ежедневно это приводило к 4 сердечным приступам в день, когда средняя температура была ниже нуля.

Считается, что риск сердечных приступов выше в холодную погоду, поскольку организм реагирует на ощущение холода, сужая поверхностные кровеносные сосуды. Это снижает уровень тепла кожи и увеличивает кровоток в артериях. Тело тоже начинает дрожать, а сердцебиение учащается, чтобы сохранить тепло. Но такая реакция организма может добавить дополнительную нагрузку на сердце.

8. Лупа

С падением температуры, включением центрального отопления и употреблением пищи, богатой молочными продуктами в канун Рождества, это идеальная среда для размножения перхоти.

У многих перхоть возникает, когда микробиом кожи головы становится дисбалансом, говорит президент бренда Филипп Кингсли и консультант-трихолог Анабель Кингсли.

"Дрожжи естественным образом живут на нашей коже головы и обычно не вызывают никаких проблем. Однако, когда определенный вид дрожжей, который называется Malassezia, разрастается, это может привести к сверхбыстрому разделению клеток кожи, что приводит к шелушению и зуду", – объяснили эксперты.

Дрожжи Malassezia преуспевают в жирной среде поэтому вероятно, они разрастаются, если вы редко используете шампунь или имеете естественную жирную кожу головы. Однако также считается, что кожа головы некоторых людей просто чувствительна к нормальному уровню этих дрожжей.

Напомним, ученые рассказали, чем грозит длительное пребывание в холодном помещении.

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