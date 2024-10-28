Кабмин частично восстановил бронирование военнообязанных: подробности

Кабинет министров Украины принял решение о частичном возобновлении бронирования военнообязанных. Соответствующее решение было принято 25 октября по представлению первого замминистра обороны.

Согласно протокольному решению, работники, имеющие статус забронированных до конца мая 2024 года, получат возможность продлить срок отсрочки на тот же период. Это решение направлено на поддержку бесперебойной работы стратегических отраслей экономики, особенно обеспечивающих оборонные потребности страны. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров Украины.

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В то же время идет проверка решений по предоставлению предприятиям статуса критически важных, принятых за последние четыре месяца. Аудит, который продлится до 15 ноября, обусловлен необычным увеличением количества предприятий и их забронированных работников.

По результатам проверки профильные министерства проанализируют возможные нарушения и риски коррупции. На основе полученных данных Кабмин планирует просмотреть и обновить критерии бронирования.

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