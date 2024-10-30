Кабмин предложил новую пенсионную реформу: о чем идет речь
Пенсионная система Украины претерпела коренные изменения после масштабной реформы 2004 года. Ключевым изменением стал переход от системы трудовых пенсий к современной страховой модели.
До реформы действовала разветвленная система трудовых пенсий, включавшая:
- пенсии по возрасту
- пенсии по инвалидности
- пенсии в связи с потерей кормильца
- пенсии за выслугу лет
- социальные пенсии для лиц без достаточного трудового стажа
Об этом пишет hvyla.net.
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Закон №1058-IV от 9 июля 2003 г. ввел новую трехкомпонентную структуру пенсионного обеспечения. Теперь система базируется на трех основных категориях:
- пенсии по возрасту
- пенсии по инвалидности
- пенсии в связи с потерей кормильца
Главная особенность обновленной системы состоит в том, что размер пенсии зависит не от трудовых показателей, а от суммы уплаченных страховых взносов. Это делает систему более прозрачной и отвечает мировым тенденциям пенсионного обеспечения.
Для будущих пенсионеров важно понимать: их пенсия будет формироваться исключительно из накопленных страховых взносов, что требует ответственного отношения к их своевременной оплате.
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