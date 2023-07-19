Как бороться с дневной сонливостью: топ-6 полезных советов, которые сделают вас бодрее

Люди часто чувствуют сонливость в течение дня. Это может быть следствием недосыпания, хронической усталости, недостатка витаминов или сидячего образа жизни.

Такое состояние оказывает негативное влияние на производительность и самочувствие. Но есть несколько способов справиться с этим.

Выпейте напиток с кофеином

Кофе или газировка могут улучшить ваше состояние днем, но следует избегать их вечером, поскольку это может осложнить засыпание.

Сладкие перекусы могут предоставить вам дополнительную энергию.

Однако не преувеличивайте с ними, поскольку это может отрицательно повлиять на ваше здоровье. Лучшим выбором будет натуральный йогурт с орехами, морковь или сливочный творог.

Физические упражнения помогут вам оживиться и наполнить организм энергией.

Даже если вам не хочется этого делать, постарайтесь заставить себя и вы сразу почувствуете, как сонливость исчезает.

Избегайте употребления алкоголя и курения

Эти вредные привычки нарушают ваш сон и мешают организму отдыхать ночью.

Помните, что недостаточное увлажнение может вызвать усталость и сонливость. Поэтому не забывайте пить достаточное количество жидкости в течение дня.

Если вы проводите много времени за компьютером или телефоном, сделайте небольшой перерыв. Долгое время перед экраном может вызвать усталость. Закройте глаза на несколько секунд, чтобы отдохнуть.

Сделайте несколько глубоких вдохов. Это повысит уровень кислорода в крови, снизит сердечный ритм и улучшит кровообращение. Такой метод придаст организму энергию и силы.

Положите одну руку на живот чуть ниже ребер, а другую на грудь, глубоко вдохните через нос и позвольте животу выступить. Грудная клетка не должна двигаться. Выдохните через сжатые губы, словно вы свистите. Повторите это 10 раз.

Один из самых простых способов избежать сонливости – помыться холодной водой. Этот метод мгновенно взбодрит вас.

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Для того чтобы избежать сонливости в течение дня, важно хорошо выспаться ночью.

Когда вы ложитесь спать, избегайте использования гаджетов, чтения книг или споров с партнером. Это может привести к бессоннице и утром вы будете чувствовать усталость.

Если у вас постоянно проблемы со сном, установите постоянное время пробуждения. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это поможет вашему организму приспособиться к регулярному и здоровому сну.

Постепенно сдвигайте время засыпания раньше. Попытайтесь ложиться спать на 15 минут раньше каждый вечер в течение четырех ночей. Затем соблюдайте установленное время постоянно.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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