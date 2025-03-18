Как бороться с негативным влиянием магнитных бурь на организм: топ полезных советов

Геомагнитные бури представляют собой нарушения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Такие явления могут вызвать сбои в работе систем связи, а также негативно сказываться на самочувствии людей.

Наиболее уязвимы к магнитным бурам пожилые люди, метеозависимые, а также те, кто имеет хронические заболевания или беременные. Об этом пишет Униан.

В дни повышенной солнечной активности многие люди испытывают головные боли, головокружение, боли в мышцах и суставах, могут наблюдаться перепады артериального давления, сердечная боль, раздражительность, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, специалисты советуют придерживаться определенного образа жизни в эти периоды.

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Следует воздержаться от употребления алкоголя и курения, предпочесть легкие напитки — например, зеленый или травяной чай вместо кофе и энергетиков. Контрастный душ поможет поддержать тонус сосудов, а прогулки на свежем воздухе – улучшить общее самочувствие. Важно избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим сна, ложась спать в одно и то же время и уделяя сну не менее семи часов в сутки. Также рекомендуется ограничить в рационе тяжелые блюда, снизив потребление жирной, жареной и острой пищи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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