Как будут актуализировать данные военнообязанных украинцев с государственными реестрами

Из-за войны с рф внутренняя миграция населения Украины приобрела большие масштабы. Многие граждане уехали за границу, кто-то переехал в другие регионы страны, стал переселенцем и получает помощь от государства.

Кабмин утвердил постановление №1493 от 30 декабря 2022 года о проведении верификации некоторых регистровых данных, чем предусмотрел проведение сверки персональных данных о физических лицах.

Украине автоматизируют и ускорят сбор актуальных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах, чтобы иметь актуальные данные о местонахождении граждан, их трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств и семейном положении.

Данные будут сверены с шестью государственными реестрами. Данные актуализируют, если они не сходятся. Такая сверка поможет проверить правомерность назначения социальных выплат и позволит улучшить призыв граждан в рамках мобилизации.

Сверка данных будет выполнена с целью:

проверки оснований для назначения различных социальных выплат;

Проверки уплаты налогов;

проверки имущественного положения граждан;

Выполнение закона о мобилизации граждан призывного возраста.

Актуальные сведения о военнообязанном гражданине могут быть занесены только в один из указанных реестров, что может затруднить поиск данных в условиях общей мобилизации.

Данные будут сверяться с:

Единым государственным демографическим реестром;

Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков;

Государственным реестром актов гражданского состояния граждан;

Реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единой информационной базой данных о внутренне перемещенных лицах;

Ведомственной информационной системой Государственной миграционной службы.

Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам.

Ранее мы писали, кого из граждан Украины не могут призвать принудительно во время мобилизации.

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