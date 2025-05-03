Как будут начисляться субсидия с 1 мая: ответ ПФУ

В Украине большое количество граждан пользуются субсидиями для уменьшения расходов по оплате коммунальных услуг. Чтобы получить такую помощь, следует обращаться в Пенсионный фонд. Как отмечено на его официальном сайте, с 1 мая — после завершения отопительного сезона ПФУ начнет процесс определения круга лиц, которые смогут получить скидку на оплату воды, электроэнергии, газа и тепла на следующий сезон.

Юрист Сергей Ланкин объясняет, что право на субсидию имеют семьи с низкими доходами, тратящие более 15% совокупного дохода на коммунальные услуги. Речь идет о семьях, чей доход не превышает два прожиточных минимума. Для оформления субсидии нужно заполнить специальное заявление, указав все необходимые данные о финансовом положении семьи, семейном положении и источниках доходов. Подать документы можно в исполкоме, ЦНАПах или через портал Действие. Об этом пишет Униан.

Субсидия в настоящее время не является прямой скидкой на коммунальные услуги, она выплачивается в виде адресной помощи. Льготы менее распространены, и хотя их предусмотрено немало, в реальности процесс получения усложнен. Например, помимо обращения в Пенсионный фонд, льготникам часто приходится дополнительно уведомлять каждого поставщика услуг о своем статусе. Сложность заключается в том, что порядок действий может отличаться в зависимости от населенного пункта — сотрудничество с разными компаниями, например "Киевгаз" или "Лубнигаз", имеет свои особенности.

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Среди имеющих право на льготы: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших военных, многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, некоторые бывшие госслужащие. Размер скидки зависит от статуса – от 50% до 100%. Несмотря на то, что с 2023 года Пенсионный фонд обязан уведомлять поставщиков о льготах, юристы советуют дополнительно посылать им сообщения самостоятельно.

Эксперт Юрий Корольчук отмечает, что размер субсидии зависит от доходов, количества зарегистрированных в жилье лиц, типа отопления и других факторов. К примеру, при расходах в 3 тысячи гривен в месяц на "коммуналку" государство может покрыть около трети этой суммы.

Субсидии на зимний период получают около трех миллионов домохозяйств, тогда как льготы оформлены примерно в 400 тысяч семей. Общий бюджет на эти нужды составляет 45 миллиардов гривен, из которых более 30 миллиардов идут именно на субсидии.

С 1 мая по 30 сентября будет производиться перерасчет субсидий на период, когда отопление не используется. Большинство украинцев получат ее автоматически, но есть исключения. Подать заявление нужно тем, кто арендует жилье, пользуется субсидией как ВПЛ, имеет меньшее количество жителей в квартире, чем зарегистрировано, или если у домохозяйства есть задекларированные, но фактически отсутствующие лица. Также следует обратиться, если предыдущей зимой субсидия была назначена, но с нулевым значением. Подать документы нужно в течение 60 дней с начала неотапливаемого периода, после чего государство примет решение о назначении помощи.

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