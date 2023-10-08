Как быстро нагреть постель, если нет электроодеяла: странный, но рабочий лайфхак

Если батареи еще не нагрели комнату, а радиаторы требуют времени для отопления, от холодной кровати можно спастись очень просто. Вам нужен обычный фен для волос.

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Один простой лайфхак может спасти вас от прохладной кровати. Суть его состоит в том, чтобы использовать фен для обогрева постели, сообщает woman.forumdaily. Этот метод может показаться простым, но он действительно эффективен и предоставляет отличную альтернативу, особенно если у вас нет электрических обогревателей для кровати.

Как еще можно подогреть кровать перед сном

Горячая вода в резиновой грелке или обычной пластиковой бутылке – этот способ остается одним из самых простых и эффективных, чтобы подогреть свою кровать. Прямо перед сном поместите такой обогреватель в вашу кровать и наслаждайтесь теплом. Также не забудьте надеть теплую пижаму и шерстяные носки, чтобы сохранить тепло.

Польза фена для обогрева в холод

Этот бытовой прибор может быть полезен не только для обогрева постельного белья, но и для быстрого прогрева одежды и обуви. Однако не забывайте о правилах безопасности: не покрывайте фен одеялами или другими тканями, так как это может привести к возгоранию.

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