Как быстро нарезать зелень и определить готовность стейка пальцем: 10 кулинарных лайфхаков от Гордона Рамзи

ГордонмРамзи, ведущий различных кулинарных шоу, владелец ресторанов и нескольких звезд Мишлена подскажет, как сделать свою жизнь на кухне проще и интереснее.

Покатайте лимон по столу, чтобы выдавить больше сока

Этот трюк сделает лимон более мягким и выдавить сок будет легче. Он работает и с лаймами.

Перед нарезанием зелени, заверните ее в пучок

Плотно сверните мягкую зелень перед вырезкой, вы сохраните ее полезность и аромат.

Используйте свою руку, чтобы определить готовность стейка.

При приготовлении стейка сравните его жесткость с жесткостью твоей руки. С кровью – мясистая часть ладони, средней прожарки – нижняя часть запястья, и хорошо прожаренный – верхняя часть запястья.

При измельчении чеснока добавьте соль

Щепотка соли поможет "разрушить волокна чеснока". Это удобно, когда вам нужна очень мелкая вырезка.

Положите сыр в морозильную камеру перед натиранием

10 минут в морозилке — и сыр будет натираться гораздо лучше и ровнее.

Регулируйте степень помола на мельнице с помощью гайки

Для мелкого помола крепко затяните гайку в верхней части мельницы, чтобы ослабить помол – слегка открутите.

Добавьте к скремблу сметану, чтобы не дать ему пережариться

Ближе к концу приготовления добавьте прохладную сметану для охлаждения и сливочно-кремового вкуса.

Читайте также: Как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным

Варите картофель в кожуре для приготовления пюре.

Картофель не соберет много воды и пюре получится воздушным.

Чистите киви ложкой

Разрежьте киви пополам и проведите ложкой между шкуркой и мякотью, чтобы легко отделить их.

Положите фрукты в бумажный пакет вместе с бананом, чтобы они быстрее созрели.

Газ этилен, выделяющийся бананами способствует более быстрому созреванию фруктов.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы тесто быстрее поднялось.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !