Як швидко нарізати зелень та визначити готовність стейка пальцем: 10 кулінарних лайфхаків від Гордона Рамзі

Гордон Рамзі, ведучий різних кулінарних шоу, власник ресторанів та кількох зірок Мішлена підкаже, як зробити своє життя на кухні простішим та цікавішим.

Покатайте лимон по столі, щоб видавити більше соку

Цей трюк зробить лимон м'якшим і видавити сік буде легше. Він працює і з лаймами.

Перед нарізанням зелені, загорніть її в пучок

Щільно згорніть м'яку зелень перед нарізкою, ви збережете її корисність та аромат.

Використовуйте свою руку, щоб визначити готовність стейку

Під час приготування стейку, порівняйте його твердість із твердістю твоєї руки. З кров'ю — м'ясиста частина долоні, середньої прожарки — нижня частина зап'ястя, і добре просмажений — верхня частина зап'ястя.

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При подрібненні часнику додайте сіль

Щіпка солі допоможе "зруйнувати волокна часнику". Це зручно, коли вам потрібна дуже дрібна нарізка.

Покладіть сир у морозильну камеру перед натиранням

10 хвилин у морозилці — і сир натиратиметься набагато краще та рівніше.

Регулюйте ступінь помолу на млині за допомогою гайки

Для дрібного помолу затягніть міцно гайку у верхній частині млина, щоб послабити помол – злегка відкрутіть.

Додайте до скремблу сметану, щоб не дати йому пересмажитися

Ближче до кінця приготування додайте холодну сметану для охолодження та вершково-кремового смаку.

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Варіть картоплю у шкірці для приготування пюре

Картопля не збере багато води і пюре вийде повітряним.

Чистіть ківі ложкою

Розріжте ківі навпіл та проведіть ложкою між шкіркою та м'якоттю, щоб легко відокремити їх.

Покладіть фрукти в паперовий пакет разом з бананом, щоб вони швидше дозріли

Газ етилен, який виділяють банани, сприяє швидшому дозріванню фруктів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб тісто швидше піднялось.

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