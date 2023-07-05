Как быстро нарезать зелень и определить готовность стейка пальцем: 10 кулинарных лайфхаков от Гордона Рамзи
ГордонмРамзи, ведущий различных кулинарных шоу, владелец ресторанов и нескольких звезд Мишлена подскажет, как сделать свою жизнь на кухне проще и интереснее.
Покатайте лимон по столу, чтобы выдавить больше сока
Этот трюк сделает лимон более мягким и выдавить сок будет легче. Он работает и с лаймами.
Перед нарезанием зелени, заверните ее в пучок
Плотно сверните мягкую зелень перед вырезкой, вы сохраните ее полезность и аромат.
Используйте свою руку, чтобы определить готовность стейка.
При приготовлении стейка сравните его жесткость с жесткостью твоей руки. С кровью – мясистая часть ладони, средней прожарки – нижняя часть запястья, и хорошо прожаренный – верхняя часть запястья.
При измельчении чеснока добавьте соль
Щепотка соли поможет "разрушить волокна чеснока". Это удобно, когда вам нужна очень мелкая вырезка.
Положите сыр в морозильную камеру перед натиранием
10 минут в морозилке — и сыр будет натираться гораздо лучше и ровнее.
Регулируйте степень помола на мельнице с помощью гайки
Для мелкого помола крепко затяните гайку в верхней части мельницы, чтобы ослабить помол – слегка открутите.
Добавьте к скремблу сметану, чтобы не дать ему пережариться
Ближе к концу приготовления добавьте прохладную сметану для охлаждения и сливочно-кремового вкуса.
Читайте также: Как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным
Варите картофель в кожуре для приготовления пюре.
Картофель не соберет много воды и пюре получится воздушным.
Чистите киви ложкой
Разрежьте киви пополам и проведите ложкой между шкуркой и мякотью, чтобы легко отделить их.
Положите фрукты в бумажный пакет вместе с бананом, чтобы они быстрее созрели.
Газ этилен, выделяющийся бананами способствует более быстрому созреванию фруктов.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы тесто быстрее поднялось.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !