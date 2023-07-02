Що робити, щоб тісто швидше піднялось: лайфхак від кондитерів

Готування випічки може зайняти багато часу, особливо коли тісту треба піднятись. Зазвичай цей процес займає щонайменше пів години, а деякі рецепти вимагають повторення його два або навіть три рази. Однак, існує простий спосіб прискорити цей процес, який можна використати.

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Досвідчені кондитери використовують один простий трюк – вони вставляють шматок макаронини в тісто. Проте важливо, щоб макаронина мала порожнину всередині, подібну до класичних макаронів, не підійдуть спіральки, бантики або інші форми.

Секрет швидкого підняття тіста полягає в тому, що повітря буде проходити через отвір у макаронині, що сприятиме швидшому підйому тіста. Тому можна вставити не одну, а навіть три макаронини для ефективнішого результату.

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