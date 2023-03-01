Как быстро очистить поверхности в ванной от мыльных пятен и известкового налета.

Ванная комната смотрится гораздо хуже, если на плитке собираются остатки мыльной пены и известь из воды. Эти загрязнения со временем превращаются в стойкий налет, который очень тяжело удалить. Поэтому следует знать способ, который поможет очистить поверхности ванной и сантехнику от известкового налета и мыльных разводов.

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Об этом пишет издание Sante Plus. Очистить ванную можно с помощью подручных и недорогих средств. Вам понадобится:

0,5 стакана свежего лимонного сока;

2 ст. л зубной пасты;

2 ст. л белого уксуса;

2 ст. л соды;

1 ст. л жидкости для мытья посуды.

Тщательно смешайте все компоненты и смочите губку в растворе. Нанесите средство на пятна и оставьте действовать 10-15 минут. После этого следует потереть эти участки и промыть водой. Для более стойких загрязнений процедуру нужно будет повторить несколько раз. После чистки протрите эти места сухой салфеткой или бумажным полотенцем.

Этот раствор можно заливать в пульверизатор и наносить на плитку, чтобы легко промыть ее от незначительных пятен. Если делать это регулярно, то сильно тереть стены и пол не придется – загрязнения полностью исчезнут в считанные минуты.

Раньше мы писали о том, как отчистить от налета посуду и чайник.

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