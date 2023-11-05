Как быстро оплатить штраф в 'Дії': пошаговая инструкция (видео)

В Украине оплатить административный штраф можно онлайн. В частности, с помощью приложения "Дія".

О том, как сделать это всего за шесть кликов рассказали в пресс-службе "Дії" в Telegram. Отметили, что это новая функция в приложении.

Пришли в суд, отстояли километровые очереди, получили бумажное судебное решение, реквизиты для уплаты. А дальше в банк – платить штраф по квитанции. Благо, это уже в прошлом. Используйте новую услугу в "Дії" и платите штрафы за секунды – в смартфоне говорилось в сообщении.

Читайте также: Украинцам будут сообщать о праве на получение субсидии через Дію и смс

Таким образом, чтобы уплатить штраф в "Дії" нужно:

авторизоваться;

нажать "Услуги";

нажать "Штрафы", а затем "Судебные штрафы";

выбрать нужный штраф;

оплатить с помощью Google или Apple Pay.

Подчеркнули, что квитанция об оплате штрафа поступит автоматически в суд, а после зачисления средств дело закроют.

Цифровизируем государство, чтобы вы занимались жизнью, а некратией бюро, добавили в сообщении.

Напомним, в приложении "Дія" также можно подать заявку на ремонт поврежденного жилья. Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать онлайн заявление и получить средства на ремонт по программе єВідновлення.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !