Как быстро отмыть плиту без лишних усилий: эффективный лайфхак

Грязная плита портит внешний вид любой кухни, однако избежать загрязнения почти невозможно, если постоянно готовить. Еще труднее отмыть духовой шкаф, ведь выводить остатки пищи в некоторых местах очень не удобно.

Однако существует один легкий способ отмыть плиту за 15 минут. Вместо того чтобы использовать едкие химические средства, можно взять таблетки для посудомоечной машины. Это удобный, быстрый и эффективный способ бороться с загрязнениями, ведь вещества из этих таблеток прекрасно справляются с жиром, налетом и другой грязью.

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Возьмите две стандартные таблетки для посудомоечной машины и залейте их примерно 200-250 миллилитрами воды в ведерке. Таблетки должны полностью раствориться в воде, поэтому их можно перемешать.

Нужно окунуть в этот раствор губку и нанести его на плиту, внутрь духовки и на стеклянную дверцу. После чего смачиваем обычные бумажные полотенца этим средством и оставляем в духовке на 10-15 минут. Затем тщательно вытираем плиту сухой и мокрой тряпками, чтобы убрать остатки средства.

Во время уборки обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы химические вещества не попали на кожу, это может вызвать аллергическую реакцию, сухость или раздражение.

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