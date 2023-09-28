Как быстро отмыть пол в ванной: народный способ
Пол в ванной комнате часто становится очагом загрязнения. На ней могут появляться разводы от воды, известковый налет или плесень, что может оказать негативное воздействие на здоровье.
UAportal расскажет, как быстро и легко очистить напольную плитку без дорогих химических средств. В частности, существует несколько эффективных народных средств, которые могут помочь вам в этом.
Сода и уксус
Это самый простой и доступный способ. Вам понадобятся только сода и яблочный уксус. Смешайте ингредиенты в пропорции 1:1. Получившуюся смесь нанесите на загрязнение на плитке. Через 5 минут промойте пол чистой водой.
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Нашатырный спирт
Еще одно эффективное средство – нашатырный спирт. Для его использования разбавьте 100 мл нашатырного спирта в 4 л теплой воды. Полученный раствор нанесите на пол и оставьте на 10-15 минут. Затем промойте пол теплой водой.
Чтобы предотвратить появление разводов воды, известкового налета или плесени на плитке, следует регулярно проветривать ванную комнату, чтобы избежать повышенной влажности. А после водных процедур нужно протирать пол сухой тряпкой. Кроме этого, не менее эффективным будет использование специальных средств по уходу за плиткой.
Следуя этим простым правилам, вы можете поддерживать чистоту и блеск пола в ванной комнате.
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