Как быстро почистить коврики в автомобиле: легкие способы

Чистый салон автомобиля – это не только приятно, но и важно для здоровья. Грязь и микроорганизмы, скапливающиеся на ковриках, могут стать причиной аллергий и других проблем. Поэтому важно регулярно убирать салон автомобиля, а особенно – коврики.

Специалисты рассказали, как правильно чистить коврики в автомобиле. В частности, для этого существует несколько способов, которые зависят от материала, из которого коврики изготовлены.

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Резиновые коврики

Резиновые коврики – это самый легкий в уходе вариант. Их следует регулярно пылесосить и мыть под проточной водой с мылом.

Ворсовые коврики

Ворсовые коврики требуют более тщательного ухода. Их можно чистить двумя способами:

Сухая чистка:

Используйте пылесос с насадкой для ковров, чтобы удалить грязь и мусор. Насыпьте на коврик специальный чистящий порошок и оставьте на несколько часов. Затем соберите остатки порошка пылесосом.

Влажная чистка:

Очистите коврик мыльным раствором. Для этого разведите моющее средство в теплой воде и нанесите на коврик с помощью губки или щетки. Смойте чистый водой мыльный раствор.

Текстильные коврики

Текстильные коврики можно также чистить двумя способами:

Сухая чистка:

Возьмите пылесос с насадкой для ковров, чтобы удалить грязь и мусор. Используйте специальное чистящее средство для текстильных ковров. Нанесите его на коврик и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой.

Влажная чистка:

Очистите коврик мыльным раствором. Для этого разведите моющее средство в теплой воде и нанесите на коврик с помощью губки или щетки. Смойте мыльный раствор.

Как удалить пятна с автомобильных ковриков

Если на коврики попали пятна, их можно удалить с помощью следующих методов:

Пятна от кофе, сока или вина: насыпьте на пятно соду и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой. Нанесите на пятно специальное пятновыводитель. Протрите коврик чистой тряпкой.

насыпьте на пятно соду и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой. Нанесите на пятно специальное пятновыводитель. Протрите коврик чистой тряпкой. Пятна от жира: насыпьте на пятно муку и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой. Нанесите смесь воды и соли на пятно. Протрите коврик тряпкой.

насыпьте на пятно муку и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой. Нанесите смесь воды и соли на пятно. Протрите коврик тряпкой. Пятна от жвачки: заморозьте жвачку с помощью кубика льда. Выдавите ее из коврика.

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