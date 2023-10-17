Как быстро почистить коврики в автомобиле: легкие способы
Чистый салон автомобиля – это не только приятно, но и важно для здоровья. Грязь и микроорганизмы, скапливающиеся на ковриках, могут стать причиной аллергий и других проблем. Поэтому важно регулярно убирать салон автомобиля, а особенно – коврики.
Специалисты рассказали, как правильно чистить коврики в автомобиле. В частности, для этого существует несколько способов, которые зависят от материала, из которого коврики изготовлены.
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- Резиновые коврики
Резиновые коврики – это самый легкий в уходе вариант. Их следует регулярно пылесосить и мыть под проточной водой с мылом.
- Ворсовые коврики
Ворсовые коврики требуют более тщательного ухода. Их можно чистить двумя способами:
Сухая чистка:
Используйте пылесос с насадкой для ковров, чтобы удалить грязь и мусор. Насыпьте на коврик специальный чистящий порошок и оставьте на несколько часов. Затем соберите остатки порошка пылесосом.
Влажная чистка:
Очистите коврик мыльным раствором. Для этого разведите моющее средство в теплой воде и нанесите на коврик с помощью губки или щетки. Смойте чистый водой мыльный раствор.
- Текстильные коврики
Текстильные коврики можно также чистить двумя способами:
Сухая чистка:
Возьмите пылесос с насадкой для ковров, чтобы удалить грязь и мусор. Используйте специальное чистящее средство для текстильных ковров. Нанесите его на коврик и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой.
Влажная чистка:
Очистите коврик мыльным раствором. Для этого разведите моющее средство в теплой воде и нанесите на коврик с помощью губки или щетки. Смойте мыльный раствор.
Как удалить пятна с автомобильных ковриков
Если на коврики попали пятна, их можно удалить с помощью следующих методов:
- Пятна от кофе, сока или вина: насыпьте на пятно соду и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой. Нанесите на пятно специальное пятновыводитель. Протрите коврик чистой тряпкой.
- Пятна от жира: насыпьте на пятно муку и оставьте на несколько минут. Затем протрите коврик чистой тряпкой. Нанесите смесь воды и соли на пятно. Протрите коврик тряпкой.
- Пятна от жвачки: заморозьте жвачку с помощью кубика льда. Выдавите ее из коврика.
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