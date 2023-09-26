Как быстро почистить расческу для волос: понадобится ингредиент из кухни

Уход за волосами включает в себя не только мытье головы, нанесение масок или кондиционеров. Не менее важна чистка расчески.

Об этом сообщило издание Pixel. Отметили, что процедура чистки расчески важна, поскольку во время расчесывания на нем остаются частицы средств, предназначенных для ухода за волосами, а также частицы кожного сала, перхоти и других загрязнений.

При расчесывании расческой, вся эта грязь может осесть на волосах, в результате чего голова будет пачкаться быстрее. Поэтому чистка расчески помогает избавиться от загрязнений, предотвратить распространение перхоти и сделать волосы здоровыми.

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Как почистить расческу для волос:

Залейте расческу теплой водой, добавьте немного шампуня и тщательно промойте его зубной щеткой.

Добавьте в теплую воду небольшое количество разрыхлителя для теста, а затем распарьте аксессуар для волос в растворе. Через 30-40 минут промойте расческу под проточной водой.

Добавим, что расческу следует чистить не реже одного раза в неделю. Чистка расчески особенно важна, если вы пользуетесь средствами для укладки волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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