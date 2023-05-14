Как быстро посеять морковь: лайфхак с туалетной бумагой

В мире садоводства существует множество интересных и неожиданных методов облегчить тяжелый труд огородника. Один из таких методов заключается в использовании туалетной бумаги для посева моркови. Весной, когда приходит время посадки овощей, этот метод позволяет эффективно и удобно расставить семена моркови на грядках.

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Предлагаем вам подробную инструкцию, как использовать этот нетрадиционный подход:

Подготовка клейстера. Растворите одну чайную ложку крахмала в стакане воды. Доведите полученную смесь до кипения, постоянно помешивая, а затем подождите, пока она остынет; Подготовка туалетной бумаги и морковных зернышек. Пока клейстер охлаждается, нарежьте туалетную бумагу на куски, длина которых соответствует длине грядок, предназначенных для посева моркови. Затем разрежьте каждый кусок вдоль таким образом, чтобы у вас получилось три длинных ленты. С помощью пинцета осторожно приклейте морковные зернышки к туалетной бумаге, оставляя между ними расстояние около 3-4 см; Хранение и посадка. Когда клейстер полностью высохнет, удобно сверните туалетную бумагу с семенами моркови в рулоны для хранения.

В день, когда пришло время посадки моркови, разложите туалетную бумагу на грядках, оставляя расстояние около 15 см. Остается присыпать заготовки землей и увлажнить почву, используя отстоянную воду.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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