Как быстро приготовить гречку: нужно всего 7 минут

Гречка – самая полезная крупа, которую можно употреблять как на завтрак, так и на ужин. Если у вас нет времени долго возиться на кухне и придумывать, как и с чем ее приготовить, то можете воспользоваться простым лайфхаком.

Им поделилось издание Shuba. Оказывается, что нужно всего 7 минут и гречневая каша будет готова.

Читайте также: Не разваритесь и не пригорите: добавьте один секретный ингредиент для приготовления идеальной гречки

Нужно взять 200 г гречневой крупы, 400 мл воды, соль (если хотите) и 40 г сливочного масла.

А теперь пошагово:

Промойте гречку и выложите в керамическую или стеклянную посуду, залейте водой, посолите и перемешайте. Поставьте в микроволновку и готовьте 3 минуты на самой высокой мощности. Затем гречку перемешайте и готовьте еще 3 минуты. Достаньте, уложите сверху кусочек сливочного масла и поставьте в печь еще на минутку.

Каша готова, вкусна!

Если вы любите зеленую гречку, то мы собрали для вас советы по "вкусному" ее приготовлению.

Напомним, есть крупы, которые не нужно промывать перед приготовлением. UAportal рассказал о 7 из них и почему стоит отказаться от привычки промывать некоторую крупу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!