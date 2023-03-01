Как быстро "разносить" новую обувь в домашних условиях

Часто при покупке новой обуви в магазине она сидит хорошо, а при ношении – натирает. Также с этой ситуацией можно столкнуться, если вы заказываете обувь в интернете, а померить ее нет возможности. Однако быстро растянуть обувь можно и в домашних условиях.

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Если ваши ноги жмет новая пара ботинок, то сначала их лучше чуть-чуть разносить, а уж потом проводить эти манипуляции, если все же оно не растягивается. Важно помнить о том, что обувь из кожи растягивается лучше всего, а вот кожзам – плохо, потому что этот материал хорошо держит форму при любых условиях.

Обувь из ткани лучше не растягивать дома, ведь существует вероятность, что вы повредите текстиль. К тому же если обувь будет испорчена из-за растяжения, ее уже нельзя будет вернуть по гарантии.

Как растянуть обувь из кожи и замши

Вам нужен кипяток . Поставьте пар в ванную и налейте туда горячую воду. Сразу вылейте воду и дайте обуви остыть. Чтобы не намочить обувь – вставьте внутрь пакеты;

. Поставьте пар в ванную и налейте туда горячую воду. Сразу вылейте воду и дайте обуви остыть. Чтобы не намочить обувь – вставьте внутрь пакеты; Наденьте теплые носки и походите в обуви несколько часов;

Возьмите фен и наденьте толстые носки, надувайте и наведите горячий воздух на участок, в котором вам давит. При этом лучше двигать пальцами ног.

Как растянуть лакированную обувь и ботинки из замши.

Используйте водку или спирт . Возьмите ватный диск, налейте на него жидкость и протрите внутреннюю часть этого раствора. Обуйте теплые носки и походите в обуви от 15 до 30 мин;

. Возьмите ватный диск, налейте на него жидкость и протрите внутреннюю часть этого раствора. Обуйте теплые носки и походите в обуви от 15 до 30 мин; Важно перед этим увидеть, как реагирует материал на раствор. Для этого кропните спирт на маленький и незаметный участок ботинка;

Перед последующим ношением следует помыть обувь, чтобы избавиться от резкого запаха.

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Как растянуть обувь из искусственной кожи

Смажьте обувь внутри жирным кремом и оставьте на 2-3 часа. Обуйте толстые носки и походите в обуви несколько минут. После этого уберите остатки крема;

и оставьте на 2-3 часа. Обуйте толстые носки и походите в обуви несколько минут. После этого уберите остатки крема; Набейте обувь газетами, но не нужно использовать слишком много, ведь материал может деформироваться. Оставьте пару на несколько часов и обувайтесь;

Насыпьте в обувь кашу. Крупу необходимо засыпать в ботинки, перед этим покрыв обувь пленкой или вставив пакеты. Залейте в них теплую воду и оставьте на ночь или на 8-10 часов.

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