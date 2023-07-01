Как быстро сварить горох, добавив в воду один ингредиент: полезный лайфхак

Горох – это отличная культура, но его длительное замачивание является необходимой процедурой для быстрого приготовления супов и пюре. Но есть ли способ, позволяющий сократить время замачивания гороха?

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Одним из хитрых приемов есть промывание и замачивание гороха перед приготовлением. Прежде всего необходимо хорошо промыть горох в проточной воде несколько раз после того, как он был перебран.

Время замачивания гороха зависит от его типа: для целого гороха не больше 8 часов, для расколотого – 3 часа, а для половинок – минимум 1,5 часа. Кроме того, на каждые 100 граммов бобов нужно взять 300 граммов воды. Важно помнить, что горох не должен солиться при замачивании, это можно делать, когда он почти сварится.

Теперь перейдем к самому интересному – добавление соды. Добавление соды в замоченный горох помогает значительно сократить время его приготовления. Этот метод позволяет варить горох в считанные минуты, избежав длительного ожидания у плиты.

Процесс добавления соды в горох достаточно прост. После промывки гороха его нужно залить водой и добавить чайную ложку пищевой соды. Сода помогает гороху приобрести мягкость гораздо быстрее, а затем его следует снова промыть и начать варить в кастрюле.

Важно учесть, что сода может снизить полезные свойства гороха, в частности концентрацию витамина В1. Поэтому перед использованием этого метода следует обдумать, сколь важны для вас время и полезные свойства блюда.

Независимо от выбранного метода приготовления гороха важно знать, что этот продукт имеет много полезных свойств и используется во многих кулинарных рецептах.

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