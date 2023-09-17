Как быстро заснуть в любых условиях: 3 лайфхака, которые действительно работают

Сон является одной из важнейших потребностей для человека, но в условиях активных боевых действий уснуть может быть очень тяжело. Обстрелы и взрывы не редко раздаются и днем и ночью, а страх пропустить сигнал воздушной тревоги также не позволяет отдохнуть должным образом.

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Утро в Большом Городе предлагает несколько техник, которые могут облегчить засыпание в условиях войны. С помощью этих методов можно облегчить засыпание даже в условиях войны и обеспечить себе качественный сон, необходимый для восстановления сил и психологического комфорта.

Дыхание 4-7-8: Этот метод дыхания используют практикующие йоги и медитирующие люди. Техника 4-7-8 заключается в последовательном выполнении следующих действий: глубокий вдох через нос в течение 4 секунд, задержка дыхания на 7 секунд, затем медленный выдох через рот, длительность которого составляет 8 секунд. Повторите это упражнение 5-10 раз, и оно поможет вам расслабиться, снять стресс и уснуть. Расслабление мышц: Ложась на спину, старайтесь максимально расслабить все мышцы тела. Начните с лица и шеи, постепенно переходя к плечам, рукам, корпусу и ногам. Представляйте, как напряжение плавно рассеивается и вы отдаетесь сну. Если сначала не удастся добиться полного расслабления, повторите упражнение 1-2 раза. Представляем утренник: Если другие методы не работают, попробуйте этот трюк. Представьте себе, что сейчас утро, и вам нужно подниматься через 10 минут – вы включаете свет, отправляетесь делать утренние дела, выходите на улицу... Вероятно, лень осилит вас, и вы заснете, воображая этот сценарий.

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