Как держать себя в форме после похудения: топ-7 советов от диетологов

После похудения многие люди сталкиваются с проблемой возврата веса. Научные исследования показывают, что придерживающиеся очень низкокалорийных диет могут восстановить до 121% потерянного веса через 5 лет.

Об этом пишет УНИАН.

Эксперты рекомендуют несколько ключевых советов, как избежать этого:

Будьте гибкими

Смиритесь с тем, что вы не всегда будете точно соблюдать изменения в своем образе жизни.

Не чувствуйте вины, когда ошиблись

А старайтесь как можно скорее вернуться на правильный путь. Переедание на выходных учтите, добавив несколько дополнительных прогулок в распорядок дня следующей недели.

Планируйте сбои

На праздники ваша диета будет нарушаться, поэтому спланируйте способы успешного преодоления этих сбоев.

Гордитесь своими достижениями

Это очень важно при достижении своих целей.

Заведите привычки

К примеру, вы можете каждый день после обеда ходить на прогулку.

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Будьте активны

Физическая активность является важнейшим фактором для удержания веса.

Регулярно решайтесь

Это поможет вам следить за своим весом и понимать, нужно ли внесение изменений в свой рацион.

Завтракайте и сосредоточьтесь на клетчатке

Одно из исследований показало, что почти 97% худевших людей ежедневно завтракали.

Другое исследование также показало, что люди, ежедневно потребляющие много овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овес, чаще избегали повторного набора веса.

Напомним, мы уже писали, как не сорваться сидя на диете.

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