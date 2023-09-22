Как долго могут храниться фрукты в холодильнике: это должен знать каждый

Как долго можно хранить фрукты в холодильнике

Фрукты важно правильно хранить, чтобы они пролежали свежими подольше. На срок годности также влияет сорт, спелость на момент покупки, климат.

Яблоки и груши при хранении в холодильнике хранятся от 3 до 4 недель. Малина, манго, авокадо, гуава и инжир могут храниться до 2 недель, а цитрусовые, такие как апельсин, лимон, мандарин, ананас и ацерола, имеют срок хранения около 1 недели.

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В идеале некоторые фрукты должны сначала созреть при комнатной температуре, прежде чем их помещать в холодильник, а это киви, дыни, авокадо, бананы, абрикосы, манго, сливы и нектарины.

Эксперты рекомендуют хранить яблоки отдельно от других продуктов. Возможно, вы этого не знаете, но они, как правило, созревают быстрее других фруктов и овощей, если хранить их в одном отсеке.

Напомним, что существует способ вернуть моркови ее хрустящую текстуру и вид, если она увядает. На это у вас уйдет всего несколько минут.

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