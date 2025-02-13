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Как долго следует хранить квитанции за коммуналку, чтобы избежать двойной оплаты

Анастасия Крыщук

Как долго следует хранить квитанции за коммуналку, чтобы избежать двойной оплаты
Почему следует хранить квитанции об оплате ЖКУ

Юристы советуют сохранять квитанции об уплате за коммунальные услуги, чтобы избежать повторных платежей. Сколько времени их стоит держать и в каких случаях они могут пригодиться - узнавайте далее.

Иногда у потребителей возникают разногласия с поставщиками коммунальных услуг или управляющими компаниями. Чтобы иметь преимущество в решении таких конфликтов, следует сохранять платежные квитанции, ведь они могут служить весомыми доказательствами в суде, сообщает UAportal со ссылкой на сайт "На пенсии".

Платежные квитанции могут понадобиться в таких ситуациях:

  • сбой в базе данных, из-за которого информация об оплате потеряна или восстановлена некорректно;
  • изменение тарифов или другие факторы, приведшие к неточностям в расчетах;
  • ошибки сотрудников компаний, которые предоставляют коммунальные услуги.

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Также электронные квитанции могут быть использованы в суде, если оплата производилась через банк. Однако в случае возникновения споров стоит обратиться в банк, чтобы получить выписку в печатном формате с официальной подписью и печатью финансового учреждения.

Как долго следует хранить квитанции

Четких требований по сроку хранения квитанций за коммунальные услуги в нормативных актах нет. Однако юристы советуют хранить их не менее пяти лет, ведь срок исковой давности в таких случаях составляет три года, а поставщики услуг могут затягивать рассмотрение дела.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев сможет платить за свет меньше.

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