Как экономить деньги в квартире с кондиционером: простые советы для экономии

Как экономить деньги летом с кондиционером

Украинцы могут сэкономить деньги в семейном бюджете, если обратят внимание на использование кондиционера. В частности, потребителям рекомендуется регулярно менять фильтры в устройстве как минимум раз в 3 месяца.

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Причина в том, что загрязненный фильтр ограничивает протекание воздуха и заставляет кондиционер работать более интенсивно, потребляя больше электроэнергии. Чистый фильтр позволяет поддерживать комфортную температуру с меньшими затратами, ссылаясь на электроснабжающие компании США, которые провели объяснительную кампанию по рациональному потреблению.

Какие другие способы экономии могут быть использованы

Устанавливать кондиционер на температуру 25 градусов и выше. По данным американского поставщика электроэнергии, каждый градус понижения температуры ниже 25 прибавляет 3% к стоимости счета; Закрывать окна, жалюзи или шторы. Это поможет ограничить проникновение солнечных лучей в помещение и уменьшит нагрев воздуха внутри; Используйте вентилятор для охлаждения вместо кондиционера. Вентиляторы потребляют меньше электроэнергии для циркуляции воздуха. Закрывать трещины и проемы вокруг дверей и окон. Это предотвратит проникновение горячего воздуха снаружи летом и поможет сохранить тепло внутри помещения зимой.

Учет этих советов поможет украинцам снизить расходы по кондиционированию воздуха и сохранить семейный бюджет.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно экономить деньги и накопить мечту.

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