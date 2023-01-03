Как экономить на горючем в холодную погоду: лайфхаки для водителей

В холодное время года автомобилистам приходится дополнительно тратить топливо, чтобы обогреть автомобиль перед поездкой. Больше топлива автомобиль "съедает" во время обогрева лобового стекла, зеркал, сидений.

На расход бензина или дизтоплива влияет и состояние дорожного покрытия. Водителей также предупредили, что больше топлива авто будет тратить и тогда, если вы им управляете неправильно.

Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в США исследовало, что безопасная скорость вождения на скользких дорогах может быть значительно ниже обычной, а это еще больше снижает экономию топлива, особенно на скоростях ниже 50-80 км/ч.

Чтобы улучшить экономию топлива в холодную погоду, специалисты советуют:

Парковать автомобили в более или менее теплых местах, например в гараже или подземных паркингах – это позволит повысить начальную температуру двигателя и салона.

Комбинируйте поездки, когда это возможно, чтобы снизить время вождения с холодным двигателем.

Чтобы прогреть автомобиль, сведите к минимуму холостой ход. Большинство производителей рекомендуют плавно двинуться примерно через 30 секунд. Двигатель прогреется быстрее во время движения, что позволит быстрее включить тепло, уменьшая расход топлива и выбросов.

Не используйте обогреватели сидений или размораживатели больше, чем это необходимо.

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Используйте тип масла, рекомендованный изготовителем автомобиля для вождения в холодную погоду.

Снимите аксессуары, которые увеличивают сопротивление ветру, например багажники на крыше, когда они не пользуются.

Для подзарядного гибрида или электромобиля предварительный обогрев салона при подключении к зарядному устройству может увеличить запас хода автомобиля.

Кроме того, для гибридных или электрических транспортных средств использование обогревателей сидений вместо обогревателя салона может сэкономить энергию и увеличить запас хода.

Напомним, современные авто имеют множество опций, и далеко не каждый водитель знает все их возможности. UAportal рассказал о довольно распространенных, но малоизвестных опциях в авто, которые могут значительно облегчить жизнь водителю.

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