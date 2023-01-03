Як заощаджувати на пальному у холодну погоду: лайфхаки для водіїв

У холодну пору року автомобілістам доводиться додатково витрачати паливо, аби обігріти авто перед поїздкою. Більше палива автомобіль "з'їдає" під час обігріву лобового скла, дзеркал, сидінь.

На витрати бензину чи дизпалива впливає й стан дорожнього покриття. Водіїв також попередили, що більше палива авто витрачатиме й тоді, якщо ви ним керуєте неправильно.

Управління енергоефективності та відновлюваних джерел енергії у США дослідило, що безпечна швидкість водіння на слизьких дорогах може бути значно нижчою за звичайну, а це ще більше знижує економію палива, особливо на швидкостях нижче 50-80 км/год.

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Щоб покращити економію палива в холодну погоду, фахівці радять:

Паркувати автомобілі в більш-менш теплих місцях, наприклад у гаражі чи у підземних паркінгах – це дозволить підвищити початкову температуру двигуна та салону.

Комбінуйте поїздки, коли це можливо, щоб зменшити час водіння з холодним двигуном.

Щоб прогріти автомобіль, зведіть до мінімуму холостий хід. Більшість виробників рекомендують плавно рушити приблизно через 30 секунд. Двигун прогріється швидше під час руху, що дозволить швидше ввімкнути тепло, зменшуючи витрати на паливо та викиди.

Не використовуйте обігрівачі сидінь або розморожувачі більше, ніж це необхідно.

Регулярно перевіряйте тиск у шинах.

Використовуйте тип масла, рекомендований виробником автомобіля для водіння в холодну погоду.

Зніміть аксесуари, які збільшують опір вітру, наприклад багажники на даху, коли ними не користуєтеся.

Для підзарядного гібрида або електромобіля попередній обігрів салону під час підключення до зарядного пристрою може збільшити запас ходу автомобіля.

Крім того, для гібридних або електричних транспортних засобів використання обігрівачів сидінь замість обігрівача салону може заощадити енергію та збільшити запас ходу.

Нагадаємо, сучасні авто мають безліч опцій, і далеко не кожен водій знає про всі їх можливості. UAportal розповів про досить поширені, але маловідомі опції в авто, які можуть значно полегшити життя водію.

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