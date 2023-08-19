Как еще можно использовать лейкопластырь в быту: будете удивлены

Лейкопластырь, часто ассоциируемый с порезами и царапинами, может помочь вам и в других аспектах вашей жизни. В частности, в обиходе.

Лейкопластырь – это гораздо больше, чем просто медицинское средство. Он может стать вашим незаменимым помощником в разных ситуациях, упрощая вашу повседневную жизнь. UAportal расскажет, как еще можно использовать лейкопластырь:

Безопасные розетки для детей. Если в вашем доме появились маленькие исследователи, всегда интересующиеся всем вокруг, важно позаботиться об их безопасности. Чтобы предотвратить возможные травмы от розеток, примените лейкопластырь, просто заклеив розетку.

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Легкий способ вытащить щепку из пальца. Лейкопластырь может стать вашим союзником в этой ситуации. Если часть трески видна за кожей, просто приклейте лейкопластырь к ней и резко оттяните. Неприятность исчезнет быстрее, чем вы ожидали.

Восстановление одежды. Даже в таких привычных ситуациях, как появление катышек на одежде, лейкопластырь может оказаться вашим спасением. Если специальный ролик для очищения отсутствует, просто приклейте лейкопластырь на место, где появились катышки. Он с легкостью уберет все ниточки, которые вплелись в ткань.

Борьба с мухами. С возникновением тепла традиционно возникают и надоедливые мухи. Но вы можете создать для них ловушку с помощью лейкопластыря. Засыпьте его сахарным песком и прикрепите к потолку.

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