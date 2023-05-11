Как хранить свеклу, чтобы она долго не портилась: советы опытных огородников

Как хранить свеклу, чтобы она не портилась

Многие стараются сохранить свеклу на зиму, но эта задача не всегда проста. Чтобы обеспечить успешную сохранность этого корнеплода до весны, нужно учитывать некоторые условия.

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Во-первых, важно контролировать температуру. Рекомендованная температура хранения составляет от 0 до 2 градусов Цельсия. Влажность также должна быть в пределах 90 процентов. Если температура превышает рекомендуемую, свекла может начать прорастать и не сохранится долго.

Кроме того, следует заботиться о соответствующей таре для хранения. Ящики из дерева или пластика с вентиляционными отверстиями являются отличным выбором. В крайнем случае можно использовать мешки или пакеты, но следует помнить, что в одном мешке не следует хранить более 40 плодов.

Также важно не ставить мешки на землю, а использовать подставки. Рекомендуется использовать наполнители, такие как чистый речной песок, древесная зола или поваренная соль для улучшения сохранения корнеплодов.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить огурцы, чтобы они долго не портились и оставались свежими словно из грядки.

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